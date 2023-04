Tema espiritual: Aunque no lo crea, todo obra para bien

La vida pasa y no se detiene ni un instante y, por supuesto, el tiempo todo lo devora. Pero ¡ojo! Eso no es culpa de él, sino de las pocas ganas que le ponemos a nuestro presente.

No obstante esa realidad, cada cosa pasa no “por algo” sino “para algo”. Sentarse todo el día a recordar ‘lo que fue’, ‘lo que pudo ser’ o ‘lo que no fue’ es desgastante.

Es cierto que cada una de esas circunstancias nos mueven el piso que creíamos tener firme. Cuando no entendemos por lo que pasamos, caemos en el desánimo y pensamos que no hay un propósito o un plan para nuestros problemas.

* El hecho de que una cosa sea ‘normal’ no implica que sea ‘buena’; es decir, no busque justificaciones para portarse mal. Deje de aplaudir esas vulgaridades que se vuelven virales y que, por el simple hecho de que todas las personas las ven o las repiten, aparentan ser recomendables.

Testimonio: “Antes pasaba por altibajos y no me parecían tan graves; sin embargo, durante los últimos meses las complicadas rachas me persiguen. Es como si el mundo conspirara en contra mía. Me repito, una y otra vez, que soy el ‘de malas’ y veo que tendré que acostumbrarme a ello. ¿Por qué la vida me pone en esos bajonazos? ¿Qué debo hacer? Gracias por atender mi caso”.