Tema espiritual de hoy: ‘Curitas’ para sanar el alma

No estoy hablando de los golpes físicos, tampoco de las enfermedades, ni de las secuelas que dejan los pasos por el quirófano o por las unidades de cuidados intensivos; hablo de las heridas del alma.

Hay lesiones que, si bien no pueden verse, tallan lo más profundo de nuestro ser, duelen más de lo que podemos soportar e incluso tardan mucho tiempo en sanar.

Por eso, además de curar el cuerpo, es importante saber sanar el alma. Y en ese sentido, debemos tener claro que hay ‘curitas’ que, al igual que las vendas medicinales, crean una área transpirable que nos protege de las influencias externas y evitan que las heridas se sigan abriendo. Está clínicamente comprobado que de las ‘curas’ de las que hablo y que yo denomino como la fe y la resiliencia, promueven una curación más rápida y reducen el riesgo de cicatrices.

Sí, así como lo lee, estas dos ‘píldoras espirituales’ son esenciales para sanar, tanto en el alma como el cuerpo.

Y no es que la medicina no sirva, es que ninguna pastilla nos curará si no creemos que nos vamos a mejorar. Para resumirlo en una frase, diría que “se sana más, quien cree más en sí mismo”.

He sido testigo de grandes historias de personas que han a prendido a resistir enfermedades muy graves a punta de autoconfianza; también conozco personas que han sido maltratadas en el alma y hoy, tras grandes demostraciones de fortaleza, han logrado sobreponerse a las adversidades.

En las Sagradas Escrituras, los versículos aclaran que las palabras ‘curación’, ‘resiliencia’ y ‘fe’ siempre van de la mano. También los médicos le han dado crédito a esta sana teoría. Incluso los sicólogos explican que si a alguien se le repite a diario que se va a curar, de tanto oírlo, el paciente termina creyéndoselo.

Con esto no les estoy diciendo que con tomar aguas aromáticas se sanará. Lo que pretendo decirle es que su actitud positiva puede ser más efectiva que cualquier otro tipo de vitamínico.

A mi teoría yo la defino como “Memoria del bienestar”. De alguna manera, cuando se cree en la recuperación del alma, el cerebro “recuerda” y “ordena” de inmediato el estado de mejoría. Eso no sólo ocurre con la salud, también pasa en todo lo que nos rodea.

Aceptemos nuestras dolencias, expresemos nuestras angustias, refugiémonos en la fe y con resiliencia emprendamos el proceso de sanación en busca de ese ansiado bienestar, que no es otra cosa que esa tranquilidad en el “alma”, a la que todos tenemos derecho.

REFLEXIONES CORTAS