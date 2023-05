Tema espiritual de hoy: ¡Entre más auténticos seamos, mejor!

¿Por qué será que a muchos les cuesta ser auténticos? Hombres y mujeres se llenan de temor ante cualquier posibilidad de actuar según sus propios criterios. Ellos deberían tomar la decisión, de una vez por todas, de reflejar libremente lo que son y expresar sus ideas sin el temor de ser rechazados o discriminados.

La posibilidad de sentirnos plenos nos está esperando a todos y en muchos órdenes de nuestra vida. Si nos aceptamos como tal cual somos; si pensamos de una manera positiva en nosotros mismos; si decidimos vivir nuestra vida en libertad y sin hacerle daño a nadie, no nos resultará tan complicado darle la cara a la realidad que afrontemos.

Aunque nos digan ‘locos’ o nos tilden de ‘excéntricos’, sigamos adelante con nuestra forma de pensar y de sentir. Confíemos en nosotros y seamos más originales en todo lo que deseemos realizar.

¡Seamos auténticos!

Hagámoslo, no importa que media humanidad ponga el grito en el cielo. Mandemos el ‘qué dirán’ al carajo.

Aunque algunas verdades duelan, aunque a veces el espejo nos muestre un reflejo distinto del que soñamos y aunque el protocolo y la sociedad diga que debemos ser de determinadas maneras, tomemos el timón de nuestra vida e irradiemos todo lo bueno que hay dentro de nosotros.

Será conveniente enfrentar nuestras dificultades, en vez de tratar de exorcizarlas pensando en otras cosas o queriendo ignorarlas. Si logramos hacerlo con sabiduría, nos comportaremos como es debido y, mejor aún, lo haremos en el momento apropiado.

Estamos en mora de aprender el arte de abandonar la desesperación por las cosas del diario vivir y, sobre todo, dejar de afanarnos por indagar las supuestas reales posibilidades de un futuro que siempre será incierto.

Aprendamos también a no tolerar la injusticia de cada día, y entendamos que tenemos el deber de asumir la vida con dignidad.

Este texto, en síntesis, es una invitación a tomar la existencia con más tranquilidad, nutriendo nuestra alma y compartiendo con las personas que más nos aman.

Dios nos brinda muchas oportunidades para vivir y disfrutar nuevas experiencias; al mismo tiempo nos abriga cuando transitamos por caminos hasta ahora inexplorados. Por eso, no está de más ser decididos. Aprovechemos de una forma inteligente las oportunidades que el Señor nos ofrece.

Saquemos tiempo para conocernos mejor y para focalizar nuestros propósitos. No hay meta demasiado alta que con pasión, fe y perseverancia no se pueda alcanzar; y el asunto fluye mejor si no aparentamos nada.