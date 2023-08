Tema espiritual de hoy: ¡Jesús brinda fortaleza ante los problemas!

Pídale a Dios que le dé la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que se le presenten o para superar cualquier adversidad.

¡Entusiasmo! A veces nos vemos envueltos en la apatía y no nos damos cuenta de que, con esa monotonía, nuestro estado de ánimo se deteriora. Mantener la ‘chispa’ de la vida es conveniente, sobre todo cuando aparecen los problemas. ¡Dejémonos guiar por la alegría, no por el abatimiento!

Testimonio: “El destino me tiene frente a un reto que, debo confesarle, le dará una tremendo giro a mi entorno personal. No sé, pero he sido reticente a esto y en cierta forma todo esto me tiene en vilo. La circunstancia que vivo implica una vuelta inesperada en mi mundo. ¿Qué consejo me podría dar? Le agradezco que atienda mi caso”.