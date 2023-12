Tema espiritual de hoy: Nuestra conexión con quienes se nos adelantaron en el camino

Yo sé que no podemos volver a ver a ese amado ser entre nosotros, pero sí nos corresponde cambiar la actitud para sentirnos mejor, aún sabiendo que no estará a nuestro lado físicamente.

Cuando un ser querido se nos va experimentamos una profunda tristeza. Recordemos que la fe y la espiritualidad son fuentes de consuelo y de fortaleza durante esos devastadores momentos.

Testimonio: “Me he convertido en una mujer llena de temores. Desde hace algunos años, en lo más profundo de mi alma, hay recuerdos tristes que me hacen sentir vulnerable. Pienso en ellos y no logro desenredarlos; tampoco encuentro paz. ¿Qué me podría aconsejar? Gracias”.