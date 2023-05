Tema espiritual de hoy: Siempre encontraremos espinas rumbo a las metas

Si nos lanzamos al desafío a la topa tolondra, no habrá convicción ni determinación que nos conduzca por el camino acertado. Recalco que cuando las cosas no están claras, el resultado trastabilla.

Si lo soñamos, es posible conseguirlo. Sin embargo, si no tenemos claridad o si no sabemos con exactitud en qué consisten esos sueños es probable que no logremos alcanzarlos.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Testimonio: “A toda hora me asaltan los pensamientos negativos y, como no logro controlarlos ni enfrentarlos, arruino los momentos de mi cotidianidad. Soy un hombre de Dios y quisiera que, desde la misma fe, me respondiera esta pregunta: ¿Cuál sería esa terapia efectiva que me podría aconsejar? Espero que pueda atender mi caso. Gracias”.