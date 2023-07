Tema espiritual del día ¡Bienaventurados los pálpitos de la fe!

Eso sí, aclaro que la intuición no es infalible y puede verse influenciada por sesgos, emociones o creencias personales. Por eso, es importante combinarla con el pensamiento crítico y la evaluación de la información disponible antes de tomar decisiones importantes.

Siempre he creído en la Divina Providencia, esa fuerza que guía inteligentemente los caminos de nuestra vida y que siempre procura nuestro mayor bienestar.

Hablo de esa intuición, la misma que juega un papel clave en las decisiones que debemos tomar, especialmente cuando nos enfrentamos a algo nuevo que nos llena de incertidumbres o de dudas. Al principio, puede que no sepamos exactamente hacia dónde nos lleva el destino, pero al final la intuición nos brinda un aliento y nos asegura que todo saldrá como debe ser.

Hablo de esas ráfagas de sentido que nos permiten detenernos o lanzarnos al ruedo. Algunos las llaman ‘corazonadas’ y otros dicen que es la “conciencia”, pero en el fondo no es otra cosa que el poder que tienen nuestros presentimientos.

Permitamos que la brújula de nuestra fe nos marque cuál debe ser el sendero a seguir y la dirección a tomar.

* A la hora de retratar la prudencia, deberíamos pintar un semáforo en el que el rojo le indicaría que debería parar; el amarillo, que piense; y el verde, que actúe. ¡Todo tiene su tiempo! No se apresure a los acontecimientos porque podría resultar contraproducente.

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “La esposa de mi hermano falleció y él entró en una profunda pena. Llora a toda hora, se la pasa hablando del recuerdo de ella y no encuentra consuelo alguno. No sé cómo ayudarle. Vive encerrado en su dolor y no quiere hablar con nadie. Deme uno de sus consejos. Gracias”.