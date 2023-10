Al soltar, nos liberamos de cargas innecesarias y nos permitimos crecer y expandirnos. No podemos estancarnos, nos corresponde fusionarnos con nuestro verdadero ser.

Todos tenemos la posibilidad de renovarnos y de fluir. En cada gota de agua que cae, por ejemplo, hay una invitación a soltar y a renacer. Dejémonos llevar por la vida misma y llegaremos lejos.

No nos apeguemos a nada distinto a nuestra fe; dejemos de lado los motivos de tristeza, pues ellos deben ser superados lo más rápidamente posible.

También es conveniente no tratar de adelantarnos a los acontecimientos del futuro, sino esperar alegremente que ellos lleguen, con su carga de sorpresas y de posibilidades.

La renovación implica desprendimiento; es decir, hay que dejar ir aquello que ya no sirve y que nos impide avanzar. Al soltar, nos abrimos a otras oportunidades, a aprendizajes y a un despejado camino rumbo a nuestra felicidad.

Su excesiva preocupación por el mañana no le permite disfrutar plenamente de los días tan maravillosos que está viviendo. Las buenas cosas que la existencia le brinda sólo se pueden saborear en el momento en el que se desprenda del pasado y saque a relucir sus ganas de vivir.

Testimonio: “Antes siempre enfrentaba mis temores, hoy me siento vulnerable. Justo ahora estoy invadido por miedos sobre lo que será mi vida y los ‘fantasmas’ me hacen correr y escapar como un cobarde. A veces ni duermo. ¿Qué consejo me puede dar? Agradezco una respuesta”.