Tema espiritual del día: En medio de una crisis hay más de una oportunidad

Una crisis es un indicio de que algo en su vida debe ser atendido. En ese orden de ideas, es fundamental indagar el porqué de esa situación, descubrir su origen y afrontarla con la mayor entereza posible.

Testimonio: “He vivido tantos momentos duros que, siendo sincero, estoy desesperado. No sé por qué Dios no me bendice ni me permite crecer. Escuché por ahí que ‘el agradecimiento es la memoria del corazón’, pero francamente no recuerdo nada bueno de mi alma para agradecer. Perdone la crudeza, pero no veo otra forma de expresar mi descontento con la vida. Deme un consejo”.