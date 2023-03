A mí me ha pasado, incluso lo padecí durante la época de pandemia. Y si bien no la pasé muy bien que digamos, hoy puedo decir que ese proceso que viví a la postre resultó oportuno y beneficioso para mi mundo.

Su serenidad, su felicidad y su buen estado de ánimo, así no lo crea, sólo dependen de una persona... ¡Esa persona es usted!

Testimonio: “Quiero enfilar baterías en un proyecto personal, pero muchas personas me sugieren que no lo haga. Algo me dice que lo que quiero hacer es acertado, pero son tantas las personas las que me desaniman que me tienen pensando. ¿Por qué será que me siento tan perdido y no recobro la debida autoconfianza? Deme uno de sus consejos. Gracias”.

Respuesta: La autoconfianza, como usted mismo la define, implica sentirse seguro de usted mismo y de su talento; no de una forma arrogante, sino de una forma realista.

Usted no me habla en su carta sobre qué tipo de proyecto anhela ejecutar; no obstante considero que debe hacer lo que realmente le apasiona, independientemente de lo que los demás opinen.

Debe ser valiente para tomar decisiones. Siempre he creído que todos necesitamos de coraje y entereza para hacer eso que realmente deseamos.

Ojo: lo importante es que usted se sienta pleno. Así las cosas, le corresponde enfocarse en ese proyecto.

No considero que esté perdido. Y se lo digo porque, según leo en su carta, usted mismo considera que lo que desea hacer “es acertado”. Es decir, lo que le está indicando su intuición es que debe seguir adelante con su idea.

Eso sí, céntrese en todo lo bueno que usted es. Y si por algún motivo necesita redoblar fuerzas para llegar a donde realmente quiere, hágalo. Ojo: defina bien el trayecto a seguir y, por supuesto, póngase manos a la obra.

Pídale a Dios serenidad y la claridad suficiente para que pueda despejar las dudas que hoy tiene.

REFLEXIONES CORTAS