Tema espiritual del día: No se ate a sus rígidos ‘mapas mentales’

Testimonio: “Cumplo varias agendas a la vez, porque el trabajo me demanda un ritmo de 24 / 7. Me molesta saber que me he ido desencajando en mis quehaceres. Cada día que pasa tengo más ‘camello’ y más angustias por resolver. No sé por qué me siento así, pero sí tengo claro que debo encontrar paz, sin abandonar mi ritmo laboral. ¿Qué me aconseja? Gracias”.