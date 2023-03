Tema espiritual del día: Por más que aparentemos, al final reflejamos lo que somos

Testimonio: “No sé si a usted le pasa que cuando un día amanece lluvioso, por alguna razón que no logro identificar, me vuelvo pesimista y en ocasiones hasta pienso que no valgo nada. Es raro que me sienta así, entre otras cosas, porque yo no tengo nada de qué preocuparme y podría decir que soy un hombre optimista. Sin embargo, no dejo de sentir eso. ¿Qué me puede estar pasando? Me gustaría saber su concepto”.

Respuesta: Le diría que cuando sienta que sus sentimientos no hacen ‘buena compañía’ con el clima del día, antes que deprimirse debe cambiar el ‘color’ de sus pensamientos.

Entiendo lo que le ocurre porque a casi todos nos pasa que los días de lluvia hacen que surjan inusitadas apatías, ráfagas de tristeza y hasta una buena dosis de pereza. Está comprobado que una jornada con el cielo nublado disminuye las ganas de realizar actividades cotidianas. Muchas personas frenan sus actividades sociales cada vez que el clima está opaco.

La verdad es que la relación entre el día gris y el estado de ánimo siempre dependerá de las diferentes emociones y circunstancias por las que esté atravesando.

Pero no tiene por qué relacionar un día gris con el pesimismo. ¿Qué es eso de decir que siente que no vale nada? Si leí bien en su carta, usted mismo dice que no tiene ‘nada de qué preocuparse’.

Reflexione desde una perspectiva alentadora que lo que le puede estar pasando es que el gris del día lo hace percibir una realidad melancólica y nostálgica. Espero que sea solo eso y que no se trate de un caso de depresión.

Recuerde: usted “es un hombre optimista”. Cumpla esa forma de ser al pie de la letra.