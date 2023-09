Tema espiritual del día: ¡Todo en la vida tiene su razón de ser!

La vida suele darnos golpes que, si bien nos mueven el piso, al final nos dejan grandes lecciones. Lo menciono porque, sin darnos cuenta, los reveses terminan llevándonos por otros caminos que ni siquiera habíamos imaginado.

Claro está que no siempre entendemos el por qué nos ocurren ciertas circunstancias. No obstante, la vida gira en una singular balanza en la que por momentos todo encaja y en otros todo parece estar ‘patas arriba’.

No nos asustemos si los remezones nos parecen de mucha intensidad porque, con la Venia de Dios, todo se traducirá en aprendizajes. Y aunque esa bendición que esperamos puede tardar más de lo que quisiéramos, eso no significa que no vaya a llegar. Es decir, las situaciones se dan en el momento oportuno y, así no estemos preparados, nos corresponde hacer acopio del mayor decoro posible. Consejo espiritual: ¡Acérquese a Dios! Tomemos esos ‘sacudones’ con calma y hagámosles frente a todas las consecuencias que se deriven de ellos, pues, a la luz de los buenos resultados que obtendremos de nuestro actuar, siempre valdrá la pena transformarnos. Permitamos que esas viejas fronteras que tanto limitan nuestro ser se derrumben para despejar el horizonte.

No nos apresuremos, pues todo llega en el momento preciso. Si intentamos forzar el ritmo natural de la vida, nos estrellaremos. Confíemos en Dios y tengamos en cuenta que Él trabaja a nuestro favor para que las cosas fluyan.

Debemos enfocarnos en aprovechar al máximo cada experiencia y cada oportunidad que se nos presente en el camino. Esa situación en la que estemos, así la califiquemos de ‘mala’, nos acercará un poco más a ese destino que Dios nos tiene preparado. Lo ‘bueno’ de las adversidades es que, al superarlas, podemos contemplar con tranquilidad el feliz nacimiento de un nuevo yo y de otra forma de ver la vida, la cual nos lloverá con bendiciones. Un consejo más: si algún cambio nos toma por sorpresa y no sabemos por qué vivimos eso, tengamos presente que la oración será nuestra mejor aliada y nuestra mayor fuente de energía. REFLEXIONES CORTAS

* Usted, yo y todos somos humanos y no dioses; así las cosas, podemos fallar. Lo que no podemos es quedarnos ‘con los brazos cruzados’ por temor a perder. ¡No le dé miedo dudar, pero también arriésguese! Puede dudar de todo, pero no de usted mismo. ¡Salga y devórese al mundo! * Deje de ser víctima de las circunstancias y conviértase en el creador de su propio trayecto. ¿Qué está esperando? ¡No hay excusas que valgan! No más aplazamientos, usted tiene las capacidades y los dones requeridos para conquistar las metas que se quiera plantear. * La ansiedad y la impaciencia no son buenas estrategias para enfrentar las vicisitudes. ¡Tome las cosas con tranquilidad! Si insiste en apurar lo que normalmente requiere de un cierto tiempo para cumplir su natural proceso, no sólo no logrará nada sino además que el estrés lo asaltará. * La humildad es clave si quiere evolucionar espiritualmente. Elimine de su cabeza esas ‘cucarachas’ que encadenan sus pensamientos y le hacen ver a los demás ‘por encima de los hombros’. ¡Reconozca que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos! EL CASO DE HOY