Tema espiritual del día: ¡Una gota de calma, por favor!

En circunstancias difíciles, no se apresure a tomar decisiones hasta tanto esté sereno y tenga claro qué es lo que realmente quiere o qué es lo que más le conviene.

¡Vaya con todo, de lo contrario no salga! Es preciso elevarse con las alas del entusiasmo. No deje apagar la chispa de su vida; sonría, trabaje con tesón, aspire a cosas bellas y a cada tarea que ejecute póngale el sello de su buena vibra.

La palabra “imposible” significa que, por ahora, no ha encontrado la forma de hacerlo; sin embargo, si persevera, si se tiene fe y si le pide la bendición a Dios, le encontrará la salida a todo. No se quede atornillado en esa palabra, haga que las cosas sean posibles.

Testimonio: “Se respira tanta tensión en mi entorno que esa mala energía incide en que las cosas no me salgan como espero. A veces me dejo contagiar y siento ganas de bajar la guardia. ¿Cómo puedo sobreponerme a ese ambiente tan aburridor? Me gustaría leer uno de sus consejos”.

Respuesta: A veces no podemos escapar de la influencia de los entornos, pues ellos inciden en nuestra manera de ser y de disfrutar, en nuestros hábitos, en conseguir lo que nos proponemos, en fin...

Sin embargo, debe tener autocontrol y ponerle límites a lo que definitivamente no le conviene.

No se desgaste en peleas o discusiones que lo único que hacen es herir a las personas y dar salida a palabras inútiles y dañinas.

Si mantiene su cabeza fría, podrá esclarecer las confusiones que se vayan presentando, con argumentos y no con imposiciones. Sustráigase del ambiente y jamás pierda el horizonte. ¡O sea que, relájese y no se deje abatir!

Y aunque los resultados de lo que tanto ha soñado no hayan sido como usted quería, eso no significa que deba ‘tirar la toalla’.