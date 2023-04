Tema espiritual: Entre la resignación y la aceptación

Ojo: los que no se mueven se quedan atornillados. La verdad es que la vida es movimiento y cada acontecimiento nos invita a experimentar cambios trascendentales que no podemos obviar, so pena de naufragar en un ‘mar’ de amarguras.

Siempre dé lo mejor de usted. Por muy difícil que sea la prueba por la que pase, tenga claro que podrá superarla con una gota de fe.

EL CASO DE HOY

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Siento que toqué fondo, pues me ahogo en un océano de situaciones que no logro entender. ¡Todas las cosas de mi vida se me embolataron! Soñé con llegar al éxito y hoy, en cambio, voy en caída. Eso hace que vea todo gris. Quisiera que me diera uno de sus consejos. Gracias”.