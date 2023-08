Tema espiritual: ¿Qué hacer cuando la vida se ‘rasga’?

Es fundamental soltarse o dejar de aferrarse a todo eso que no les permite ser felices.

Testimonio: “Estoy pasando por momentos difíciles en mi diario vivir. Casi que se podría decir que los problemas me tienen al punto de tocar fondo y me siento bastante desanimado. Soy un hombre de fe y miro hacia arriba, pero no veo cómo salir de todo esto. Me gustaría encontrar en esta sección algunas palabras de aliento, que me permitan vencer el abatimiento. Le agradezco una respuesta”.