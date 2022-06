$!Tome la vida con calma

Ojo: la palabra ‘pronto’ no rima a toda hora, así usted considere que todo es para ya. Yo sé que el tiempo pasa, que las oportunidades no se pueden desaprovechar y que es posible que mañana no estemos aquí, pero no hay necesidad de contestar con apuros o de forma inmediata.

Testimonio: “Tengo dificultades para afrontar mi mundo actual; antes no me pasaba eso. Por alguna razón percibo un miedo que me paraliza y no logro avanzar. Hoy tengo la sensación de estar estancado. Lo peor es que he tenido oportunidades para salir adelante y no las he aprovechado. Siempre he sido temeroso por todo, pues prefiero ir a la fija, antes que arriesgarme. ¿Qué me aconseja? Gracias”.

Respuesta: El miedo a la vida misma es una realidad del mundo actual. Como consecuencia de él, la gente tiende a crear resistencia y a refugiarse en su ‘zona de confort’. Por lo que interpreto, en su caso, todo esto lo ha llevado a perder oportunidades prometedoras que se le han presentado. Tal vez por eso hoy se siente atrapado en la rutina.

Quisiera que reflexionara sobre el origen de su temor: ¿Tal vez vivió alguna amarga experiencia recientemente? ¿Acaso ha tenido un cambio drástico?

Solo escudriñando en su alma podrá comprender qué es lo que lo ha llevado a sentir miedo en su cotidianidad. Lo que le planteo no es otra cosa que desentrañar lo que emocionalmente lo tiene tan bloqueado.