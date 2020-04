Sé que luego de estos largos días de aislamiento social ya no hay tanta energía como la que usted mantenía hace un mes, cuando comenzó la cuarentena.

¡El desgaste es evidente!

Tal vez se ha dejado contagiar por la tristeza y ha experimentado episodios desalentadores, los cuales le hacen ver el entorno más opaco.

Es cierto que se siente inmerso en la ‘prisión de su rutina’ y, sobre todo, que percibe que su futuro es incierto. Pero no puede permitir que la esperanza se le siga desvaneciendo.

Esta pandemia le ha movido el piso, pero también le está ofreciendo algunos mensajes y enseñanzas prácticas.

La conclusión es clara: es una época para reinventarse. Y eso no es del todo malo. De hecho, su vida siempre ha sido un constante desfile de cambios.

La forma como asimile las variaciones de estos tiempos le puede hacer sentir dos tipos de situaciones: una, que vea la vida como si estuviera renaciendo; y la otra es que crea que está en medio de una pesadilla sin fin.

Durante estos duros momentos le corresponde cambiar para bien. Es mejor tener fe y sentir que las cosas son posibles, antes que dejarse caer en el abatimiento.

Cultive la habilidad de ver siempre el lado bueno de todo lo que le ocurra y de lo que pase a su alrededor.

Siempre tendrá algo nuevo y bello en cada mañana y habrá algo digno de aprender. Cada amanecer encuentre razones válidas para vivir, y entienda que cada atardecer le trae algo majestuoso para admirar.

Aunque hay mucha gente negativa por ahí embadurnándolo de mensajes catastróficos y pese a que el COVID-19 ha traído desgracias de todo tipo a diferentes países del mundo; admita que, de igual forma, esta situación ha aportado algunas cosas que no pensaba que volvería a ver: la solidaridad se despertó entre la gente, hoy usted está más pendiente de su familia e incluso regresó a lo básico, no como una rutina sino como un privilegio que había olvidado experimentar.

En mi caso, esta cuarentena me ha servido para reflexionar sobre lo que he hecho con mi vida: los aciertos y los desaciertos.

He podido identificar y valorar cosas que antes no hacía. El destello de esta rutina obligatoria de encontrarme a mí mismo me ha fortalecido. Hoy sé que no estoy encerrado en casa, sino ‘a salvo’ en ella.

La historia revela que los triunfadores derrotaron a la oscuridad y se enfrentaron a obstáculos ‘descorazonadores’. Ganaron porque brillaron y se negaron a dejar que sus derrotas los desanimaran. Tenían su propia lámpara: el entusiasmo.

¿Si antes de esta pandemia otros con mayores problemas en la vida han vencido, usted por qué no va a poder?

Hoy debe ver la vida distinta, sin acartonamientos y sin reglas obsoletas. Y para eso tiene que apropiarse de energías que le permitan ver el horizonte con un aliento más propositivo.

¡La vida le cambió para bien!

Viendo el lado bueno, usted será más feliz, llenará su mundo de optimismo y de positivismo. Cada día será una mejor persona.

No le estoy diciendo que se desconecte de la realidad o que haga como si nada estuviera pasando. ¡Es todo lo contrario! Acepte la situación, atienda los requerimientos del momento y enfrente el reto de seguir mirando hacia el frente. Esta es una ocasión precisa para demostrarse a usted mismo de lo que es capaz de hacer por usted y por su familia.

No se le permite ser cobarde porque actuando así perderá una oportunidad de crecer, de mejorar y de superarse.

La vida hoy le plantea momentos difíciles. Sin embargo, con la mayor dignidad y gallardía posibles impóngase el reto de salir triunfante.

Destierre todo sentimiento de abatimiento y desgano para que no intoxique su espíritu. Disfrute de cada minuto y aproveche la enseñanza valiosa que contiene este momento histórico del planeta.

Al despertar cada mañana ofrezca su primer pensamiento al Padre Eterno y dele gracias por el nuevo día y por el regalo de la vida. Por eso, lo invito a pronunciar la siguiente oración con mucha fe. Ella reza así:

Señor, aunque las puertas se me cierren y aunque el viento sople fuerte contra mí... ayúdeme a mantenerme de pie. Amén.