Una mente menos rígida y más abierta

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio:

“En la oficina me encuentro con diferentes tipos de compañeros: unos diligentes, otros amargados y unos cuantos a los que se les nota que trabajan en la empresa porque les toca, pues necesitan el salario. Tengo que confesarle que al principio me encontraba en el primer grupo, pero con tanta mala vibra me he contagiado de amargura y ahora me siento vacío. Yo no sé cómo llevar esta situación en la empresa y tampoco sé si la clave sea ganar un sueldo o mejor renunciar. Lo cierto es que no quiero ser un autómata que llega, calienta el puesto y luego se va, repitiendo esta rutina cada jornada. ¿Cómo hago para sacudirme de esta somnolencia de la que, ‘sin querer queriendo’, me ha ido embargando. Gracias por leer mi carta”.

Respuesta:

Es obvio que no puede dejarse contagiar por el descontento de los demás; claro está que de usted depende reaccionar y volver a ser el diligente de antes.

¿Qué le puedo decir de su trabajo?

Pienso que podemos picar piedras todos los días, tal vez acudir a nuestros trabajos moviéndonos como autómatas y hasta fatigarnos más de ocho horas por el dinero o el pan diario.

No obstante, siempre he creído que si una persona piensa que su trabajo es importante, lo hará mejor.

¿Qué le puedo sugerir?

Sus pensamientos, dentro y fuera de su oficina de trabajo, no pueden ser pequeños; sobre todo cuando enfrente esa dificultad de estar rodeado de tanta gente mañosa.

¡Siempre piense en grande! Tiene que vencer esta tensión natural y confiar en que, pase lo que pase, su trabajo lo dignifica.

No piense que se va a estrellar o que una roca lo despedazará. No permita que esa sensación de vacío habite en su interior y recupere la chispa laboral que debe tener.

Pienso que el trabajo, desde el más sencillo hasta el más complicado, es la levadura y la alegría del día a día.

Todos estamos llenos de las cualidades que Dios nos brindó; lo importante es saber aprovechar esas virtudes para bien nuestro y para el bienestar de quienes nos rodean.

Siempre valemos más de lo que creemos. Y todos podemos ser marineros o capitanes; la diferencia está en la barca en la que viajamos.

¿Qué su salario es bueno o malo? Le cuento que un año en su vida, por mucha plata que tenga, nunca se resumirá en 365 días seguidos de sol, paseo y rumba. La clave está en convertir su trabajo en algo agradable y en sentir que, aún en su oficina, puede pasar 365 días llenos de plenitud.