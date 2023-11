Use la oración como terapia para superar sus crisis de ansiedad

Las soluciones a mis problemas no están claras para mí, pero sé que requiero tu guía para mantener la calma en medio de esta situación. Te pido que te manifiestes de manera especial en mi corazón, ayudándome a ser receptivo a tu voz y al mover del Espíritu Santo. Solicito tu intervención para tranquilizar mis emociones y aligerar la carga que llevo sobre mis hombros. Renuncio a la ansiedad, entregándotela por completo.

Tú, que conoces cada rincón de mi ser, entiendes las emociones que me abruman en este instante. Mi ansiedad y desesperación son palpables, y me vuelvo hacia ti en busca de consuelo. Reconozco mi necesidad de tu presencia y tu paz. Según 1 Pedro 5:7, deposito mi ansiedad en tus manos, confiando en tu cuidado amoroso. Te entrego este peso, consciente de tu amor y preocupación por mi bienestar.

La biblia, un libro venerado por millones, aborda de manera conmovedora el tema de la ansiedad. En Filipenses 4:6-7, se nos insta a "no estar ansiosos por nada, sino en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presentar vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". Estas palabras ofrecen consuelo y guía, destacando la conexión directa entre la oración y la paz interior.

Oración para vencer el miedo y la ansiedad

Padre celestial,

Te agradezco profundamente porque eres el Dios todopoderoso, y para ti no existen limitaciones. En este momento, te presento mis temores y ansiedades, deseando liberarme de su yugo. Me aferro a ti, mi Padre, y a tu inmenso poder. Te ruego que me asistas en la superación de mis miedos hacia el futuro y la ansiedad que los acompaña.

Reconozco, Señor, que mi vida, mi presente y mi porvenir están seguros en tus manos. En ti encuentro certeza. Como afirma tu Palabra en el Salmo 73:23-24, sostienes mi mano derecha y me guías diariamente con tu sabiduría.

Hoy anhelo escuchar tu voz, mi Dios, y confiar en tus promesas de paz. Declaro tu poder y afirmo que, en ti, soy más que vencedor. Te agradezco porque en este día camino a tu lado, y con tu poder, supero cualquier emoción negativa. Reconozco que solo tú tienes el control sobre mí. En el nombre de Jesús, amén.