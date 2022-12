Usted decide qué cara ponerles a los problemas

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “No sé si es que estoy enfermo o es que me relajo demasiado, pero cuando me propongo hacer algo termino dejando todo para después. Lo que me preocupa es que diseño sueños que no puedo hacer realidad, a pesar de que planeo diversos frentes de acción. Debo tener alguna ‘tara’ en mi cabeza que me frena y eso hace que viva defraudado en torno a mis proyectos. Siempre me involucro en otras cosas que no me llenan. ¿Qué me pasará? Deme un consejo”.

Respuesta: Su ‘enfermedad’ tiene nombre propio: se llama procrastinación. ¿Qué es eso? Pues que se acostumbró a postergar todo y se ha quedado de brazos cruzados.

Me parece que usted, no sé si sea por pereza, por debilidad o por esa pobre fuerza de voluntad que evidencia, vive conjugando a todas horas el verbo ‘procastinar’.

Ojo: tratándose de cumplir sus sueños hay que ser diligente, ya que su vida no será eterna.

La invitación que hoy le hago es a aprovechar el momento presente, porque la vida se le puede escapar como el agua entre las manos; sobre todo si no sabe aprovecharla.

¡Menos planes y más acción! Arriésguese, decida vivir y, por supuesto, no convierta su mundo en una ‘isla de pereza’ o de pasividad.

Reflexione en qué momento de su vida adquirió esa forma de evadir sus responsabilidades o por qué recurre a otras actividades como ‘refugios’ para no enfrentar un compromiso, una decisión o ese reto que debe tomar de una vez por todas.

Pídale a Dios que le dé claridad y fortaleza. ¡Tome ya el timón de su propia vida!

REFLEXIONES CORTAS