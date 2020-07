Vamos a salir de esta época gris

Las preocupaciones y las ansiedades, sobre todo en esta etapa de la pandemia, se crecieron y por eso mismo debemos superarlas, so pena de que ellas lleguen a dominar nuestra existencia.

Y lo primero que hay que tener presente es que nada dura para toda la vida, ni siquiera una crisis como la que hoy afrontamos.

Las angustias de hoy también tienen fechas de vencimiento y más allá de las consecuencias o de lo que debemos vivir en los próximos días, tarde o temprano aparecerán las soluciones.

Claro está que las salidas de esta encrucijada no se darán de un momento a otro. No podemos creer que hoy abriremos los ojos y que todo habrá terminado. Es preciso entender que, al menos por ahora, hay que convivir con esta cruda realidad.

Todo es un proceso en el que tendremos que contemplar las ‘curvas’ de la crisis y afrontar con dignidad la situación hasta superar los ‘picos’, para así poder sanarnos.

Estamos en una constante evolución, aunque no nos demos cuenta de ello y la crisis pretenda asfixiarnos.

Para mí lo más importante de cada situación difícil es precisamente el proceso que se lleva y, sobre todo, la enseñanza que deja para nuestra vida.

Por encima de las críticas a los gobiernos, de lo que ha perdido o de lo que ha dejado de hacer, ¿cuál es la mayor lección que le ha dejado esta pandemia?

Si hace la reflexión, estoy seguro de que podrá hacer una gran lista de las cosas aprendidas. Todo está ocurriendo ‘para algo’ positivo, así hoy no podamos comprenderlo.

La crisis también pasa por un episodio clave que consiste en llenarse de paciencia, para sobrellevar el tema con relativa calma.

Además, en tiempos de crisis, hay que estar firmes y no perder la fe porque ella es nuestro vitamínico para afrontar el presente y lo que vendrá.

Si bien debemos estar confinados, es claro que no nos podemos desesperar ni atormentar más de la cuenta. ¿Qué sacamos con vivir quejándonos?

No podemos seguir llenando nuestras cabezas de recriminaciones, rabias y problemas emocionales porque todo eso hará que veamos nuestro entorno de una forma demasiado pesimista.

Por lo anterior siempre será importante conocernos para saber qué esperar de la vida y afrontar esta dura época con los pies en la tierra.

Tal vez usted dirá que la voluntad y la esperanza, en el fondo, no alcanzan a cubrir los visibles huecos en los que estamos sumergidos, incluso desde mucho antes de que la pandemia arribara al país.

Pero debo decirle que no importa qué tipo de dificultades pasemos ni qué tan dolorosos sean los episodios vividos, no podemos caer en el desespero porque eso sería el verdadero desastre.

Este es un llamado a no perder los estribos y a buscar un motivo para continuar, pase lo que pase.

No permitamos que las duras circunstancias tengan tanto poder sobre nosotros. A todos nos toca ser resilientes.

Reflexionemos sobre lo que está ocurriendo. De igual forma es preciso que evitemos cargarnos de energías grises, sin que por ello escapemos de la realidad.

Vayamos a nuestro interior y démonos palabras de aliento para regresar recargados a enfrentar los embates. ¡Podremos renacer en medio de la crisis!

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo, sobre todo durante esta época. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo asfixian en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

estimonio: “Atravieso por una de esas etapas en las que no me encuentro a mí mismo. Es una angustia que no logro descifrar; la describiría como una especie de ‘vacío en el estómago’ que hace languidecer mi estado de ánimo. Aunque espero que no sea algo permanente, sí me alcanza a desestabilizar. No es que esté mal económicamente ni que me vea solo, pues estoy junto a mi familia en cuarentena; además estoy bien de salud, a pesar de la pandemia en la que estamos. Pese a esas situaciones, siento un extraño desprecio por todo y ese aburrimiento no me hace vivir en paz. Me gustaría que me ofreciera algún tipo de consejo espiritual. Gracias”.

Respuesta: Todos atravesamos por esas ráfagas de angustia existencial y, a decir verdad, con la pandemia se nos han multiplicado esas feas sensaciones. Es como si sintiéramos que nos estamos perdiendo de algo que no podemos descifrar.

Pese a ese “vacío en el estómago”, como usted define su situación, debo decirle que su fuerza de voluntad tiene que estar alimentada por un sano propósito. Su mundo es maravilloso y debe sentirse afortunado de cosas que, si bien parecen ‘elementales’, son claves para desterrar esa amargura en la que está sumergido: Hablo de su salud, de su buena situación económica y de su hogar. Les recuerdo esos tesoros que tiene para que no siga ‘menospreciando’ lo que tiene delante de sus ojos.

Si se llena de serenidad y analiza bien encontrará qué es lo que realmente le produce esa angustia que, por lo que puedo intuir, podría ser una especie de bajón anímico relativamente normal.

Tal vez sufre la consecuencia de estar mucho tiempo confinado y quiere que todo este encierro termine. ¿Acaso se ha dejado contagiar por el pesimismo reinante?

Percibo que está pasando no por un problema sino por algo que lo distrae y lo confunde. Me atrevería a decir que el aislamiento le está pasando la cuente de cobro.

Pese a ello, debe cambiar su forma de ver las cosas y asumir el reto de vivir el tiempo que le corresponde.

¿Qué saca con dejarse impregnar por ideas negativas?

No actúe como los necios que se dejan contaminar de basura y de desánimo. Si piensa que nada malo puede ocurrirle, recibirá la Bendición de Dios.

¡Crea en usted mismo! La autoconfianza se va construyendo paso a paso y tiene una importancia decisiva en su bienestar emocional.

La decisión de sentirse mejor está dentro de usted. Recurra a sus reservas de fe y de energía; verá que usted mismo podrá desenmarañar este episodio gris. Hágame caso y podrá reconectarse con su vida. ¡Dios lo bendiga!

REFLEXIONES CORTAS

* Para buscar su paz interior debe buscar el silencio y conectarse con su ser. Esto implica mantener pensamientos positivos, estar en permanente diálogo con Dios y entender que su espiritualidad es más fuerte que cualquier fuerza material que le mueva el piso. Sus preocupaciones se desvanecerán si tiene dominio propio.

* Hoy elévele una plegaria a Nuestra Señora del Carmen. Vale recordar que esa es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas advocaciones de la Madre de Dios. Su denominación procede de su veneración en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de Haifa.

* La mejor oración que puede pronunciar, después del Padrenuestro y del Ave María, es cuando usted dice la palabra: “gracias”. Sea agradecido con las personas que lo hacen feliz, porque ellas tienen el poder de transformar su vida y las de los demás.

* Ni llegar a la cima es el final de las cosas ni tropezar en ese ascenso es la ruina; el tesón de continuar es lo que cuenta.