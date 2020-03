Un virus que nos recuerda que todos somos iguales

Si hay algo que nos está recordando hoy la pandemia del COVID-19 es que todos somos iguales, pero al mismo tiempo distintos.

No importa si usted tiene o no más plata que otros en los bancos, si es de ‘x’ o ‘y’ apellido, si es alto o flaco o si es creyente o ateo; al final somos vulnerables y debemos pensar en ayudarnos.

Sin olvidar la belleza de lo múltiple, de lo plural y de lo diverso que somos -pues no hay un rostro igual a otro- lo cierto es que la cara del famoso Coronavirus nos tiene frente al espejo recordándonos que la vida es sagrada, tanto la suya como la mía.

El tema no es si somos católicos, budistas o musulmanes, en fin... Podemos seguir nuestro propio credo, pero la fe en últimas nos dice que estamos bajo la Bendición de un mismo Dios.

Al conocer los estragos del virus nos corresponde poner los pies sobre la tierra, asumir la tarea de solidarizarnos y lograr que la inmensa mayoría de las diferencias que nos distancian desaparezcan.

¿Saben algo?

Sin desconocer el temible impacto que ocasiona en nuestro mundo esta pandemia, pareciera que el COVID-19 fuera un ‘disfraz’ que nos ha uniformado a todos y nos tiene atados al único antídoto efectivo: la esperanza.

Sí, ante la enfermedad y ante la falta de salud, pobres y ricos se aproximan hasta llegar a ser casi iguales, en el mismo rótulo de “necesitados”.

Obvio que todavía vemos por ahí a gente que discrimina, que humilla y que no ha entendido que, más allá de las diferencias, todos somos iguales.

No podemos quedarnos en la queja permanente ni seguir llorando por los fiascos y sinsabores que hemos afrontado. Es preciso unirnos y tomar las riendas de nuestras vidas, para mejorarla en pro nuestro y en general para bien de la humanidad.

Esta pandemia, de alguna forma, nos está uniendo y sé que encontraremos la energía y el valor que nos permitirán sobreponernos a los contratiempos vitales y, sobre todo, a motivarnos para ser mejores personas.

Esta fase de incertidumbre por la que atravesamos nos proporciona el empujón necesario para dar un paso al frente y dejar atrás rencores, frustraciones o enemistades.

Debemos pasar de la resignación y la amargura a la acción y el optimismo.

Y en ese orden de ideas necesitamos acudir a las reservas que tengamos de tesón, de ánimo, de solidaridad y de fe en Nuestro Señor.

¡Claro! Eso es algo que todos debemos hacer, pero no podemos olvidar que se trata de un viaje muy personal en el que cada granito de arena hará posible la confirmación de la Misericordia Divina.

Recordemos que en el trasegar de nuestra vida hemos padecido, en cada momento difícil, la sombra pertinaz del sufrimiento y así mismo cada quien ha sido valiente para afrontarlo.

Hay que asumir desde nuestra condición este reto por la vida. Hay que salvarse, no solo de esta enfermedad sino también de los síntomas compulsivos de la envidia, del egoísmo, del orgullo y de esos obsesivos comportamientos que en lugar de salvarnos nos deterioran.

Al final, no existe otro salvador que uno mismo, pero de igual forma de lo que yo haga dependerá lo que los demás puedan lograr.

La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Esta reflexión busca que hagamos un bonito ejercicio y demostremos, en este tiempo de crisis, de qué estamos hechos.

Seamos propositivos, aprendamos las lecciones de este mal y, en definitiva, pongámosle el pecho a la brisa. Pues en tiempos de adversidad siempre es necesario limpiar, sentir, ayudar y, sobre todo, dimensionar el gran poder de la fe.

EL CASO DE HOY...... AQUÌ LE DAMOS UN CONSEJO

Testimonio: “Con todo esto del Coronavirus me siento mal. Soy independiente y si no hay trabajo, no gano. No sé qué hacer. Además mi estado de ánimo está en el piso, porque veo que todo a mi alrededor es gris con este tema tan horrible. ¿Qué se debe hacer en estos instantes?”

Respuesta: Siento mucho por lo que está pasando. Sin embargo, usted no es el único que está viviendo lo mismo, y si lo analiza un poco podrá entender más a fondo la situación.

Tanto yo, como mis amigos, mis compañeros de trabajo y mi familia estamos experimentando lo mismo que usted en esta época, y así también cada individuo del planeta, desde el vecino hasta el mismísimo Papa Francisco.

No estamos solos. La verdad es que es un momento y una oportunidad para unirnos y trabajar por un mejor mañana, ya que situaciones así nos ponen a prueba; y es ahí donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos.

La vida nos pone obstáculos para medir nuestra capacidad de resiliencia y adaptación, para salir de nuestra zona de confort y atrevernos a ver las cosas de distintas maneras. Si bien es cierto que estamos pasando por un momento difícil, que está desestabilizando nuestra economía y bienestar, debemos entender que es temporal y que todo tiene solución.

Yo le recomiendo primero que todo conservar la calma, porque en caliente y desanimado no va a poder aclarar su cabeza.

Una vez se sienta más tranquilo con el tema, piense en qué puede ir haciendo desde su casa que pueda reestructurar su vida en otros aspectos: ¿Está a gusto con la vida que tiene? ¿Le gustaría hacer cosas nuevas? ¿Qué quiere hacer a partir de que termine la pandemia? ¿Cómo puedo generar otros ingresos, incluso desde su casa?

Muchas veces nos aferramos a lo que tenemos por apego y comodidad, y eso nos impide ver más allá de nuestros ojos.

Debe tener presente que esta situación no será así para toda la vida, y que si bien nos representa algunos problemas, no hay nada de eso con lo que no podamos batallar.

Cuídese mucho, llegue a acuerdos con las personas que dependen de usted y con aquellos que tenga una relación económica, no tenga miedo de pedir ayuda cuando lo necesite y acérquese a sus seres queridos y amigos. Verá cómo poco a poco encontrará una luz en el camino.

¡Le envío mil bendiciones!