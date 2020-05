Siempre podrá brillar

Es preciso que erradique los pensamientos tristes y ‘abra el paraguas’ para protegerse de esa lluvia de pesimismo que ha arreciado durante los últimos días.

Y para ello, además de la sombrilla protectora del ‘invierno negro’, debe irradiar una buena vibra.

¡Más que un asunto de retórica, es un tema de decisión!

No se trata sólo de leer textos positivos, de pasarse conectado ‘on line’ con la misa dominical o de hacer yoga y cuanta terapia quiera; si no le pone ganas al asunto, todo quedará en ceros.

¡Y es cierto! Lo que experimente dependerá en gran medida de su actitud, de sus hábitos y de cómo piensa garantizar su bienestar en medio de su confinamiento.

Hay tres tipos de personas: Las que desean liberarse de sus propias dificultades; las que están interesadas en una rica vida interior; y las que, de manera directa, confían en la naturaleza perfecta de la mente.

¡A mí me agrada esta última personalidad! Se la adopté a un gran profesor quien, durante mi época colegial, me explicó que una de las claves para levantar el ánimo consistía en convertir las cosas que están en mi contra ¡... a mi favor!

Con esa estrategia entendí que no importaban los días oscuros, la falta de plata o los problemas cotidianos porque si me lo proponía siempre tendría un buen semblante.

Comprendí que todo lo que hoy es gris, mañana podría ser una clara y radiante puesta de sol.

Ese es el bordado de la vida y todo está en los hilos que emplee o en la paciencia que tenga al coser los acontecimientos duros que ocurran.

Recuerde: cada quien escoge el material que más le guste: seda, lana o lino. Incluso existe una gran gama de colores para seleccionar.

Una persona pobre puede sentir que el mundo es suyo, porque el tejido de su vida es amplio.

En cambio, una persona adinerada podría dudar del significado de su existencia, porque algunos hilos innecesarios que tiene se le enredan entre sus agujas.

Es probable que en la vida no pueda hacer grandes cosas hoy, ni concretar los proyectos que venía adelantando. Pero así usted no pueda estrechar con su abrigo al mundo, tiene el don de lograr que su espíritu no decaiga.

¡Sí es posible encontrarle el sentido a la vida en estos tiempos!

La riqueza interior se logra con cosas tan elementales como tener la voluntad suficiente para sobreponerse a la adversidad.

El fuego que calienta el frío o el manjar que quita el hambre se encuentran con sentidos, no con quejas o reproches.

Si piensa que está vencido, lo estará; y si cree que no saldrá de esta, terminará anquilosado. Todo comienza con su voluntad.

¡Piense en grande!

Las semillas que abone germinarán en su mente. Su pensamiento transformará toda experiencia en algo positivo o negativo.

¡Todo depende de usted!

Si llegó a esta parte del texto lo invito a que limpie su corazón para Dios.

También disfrute del silencio y cierre sus ojos por un instante. ¡Ponga su mente en paz! Pida perdón a Dios y solicítele que maneje sus días e invoque bendición para su salud y para que fortalezca todas sus células. Pídale que lo proteja de todo mal y peligro y que le dé fuerza para seguir.

¡Ánimo!

Si siente que sus fuerzas lo abandonan y su motivación se apaga, recuerde que con Dios encuentra la fuerza. Lo que le está pasando puede ser fuerte, pero también eso mismo le hará mostrar lo mejor de usted. Mantenga su cara hacia el Sol y así no verá ni una sombra.

Levántese y sonríale a la vida, a pesar de lo duro de la cuarentena. No es tiempo de llorar, sino de tener entereza. Debe confiar en Dios. También hágales saber a todos que hoy usted es más fuerte que ayer. La única diferencia entre un ‘buen’ y un ‘mal’ día es su actitud.

Las situaciones difíciles no duran para siempre y pueden ser superadas por las personas valientes. No se agobie por lo que sucede, todo es aprendizaje en la vida. Eleve plegarias al cielo, sueñe con los pies en la tierra y recuerde que Jesús lo invita a trabajar por su bienestar.

Después de la noche viene el día, después de un invierno viene la primavera y después de una fuerte tormenta viene la calma. Aunque no lo crea, así pasará con este duro momento; sé que le espera una gran Bendición del cielo. No permita que la desesperación lo domine.

Tómese un segundo para respirar y no se preocupe; al menos no más de la cuenta. Pronto mirará hacia atrás y se sentirá orgulloso de haber salido adelante de esta época. Su mente tiene la voluntad y las fuerzas necesarias para sobreponerse a cualquier adversidad.

En medio de la oscuridad se enciende la llama de la esperanza. Ella es un tónico para la mente y el cuerpo. Es el mejor antídoto para la ansiedad y la depresión que puedan estar asaltándolo en estos días. Tenga paciencia, todo esto terminará pronto. Sé que lo mejor está por venir.