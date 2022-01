“Estoy medio loca, no voy a decir que no”: Laura Bozzo

La famosa peruana Laura Bozzo confesó con el programa ‘Venga la alegría’ qué siente después de un agitado 2021 por culpa de sus graves problemas legales frente a las autoridades mexicanas: “Fue una pesadilla para mí”, expresó sin dudarlo.

Aceptó su culpa: “Yo siempre he sido muy inmadura, nunca me he preocupado de mi futuro, he malgastado lo que he ganado” y también aseguró que fallaron las personas que le asesoraron al respecto. “He tenido alrededor gente que me ha estafado y engañado, pero como dicen mis hijas, yo solo sirvo para la tele, para lo demás estoy negada”.

Además, la polémica conductora dijo sufrir ataques de pánico y recibir ayuda pisquiátrica. “Yo tengo un psiquiatra, yo estoy medio loca, no voy a decir que no”.

La noticia que le pone de buenas es el nacimiento de su primer nieto durante estos días, y la abuela primeriza reveló estar nerviosa ante su llegada.

“Entre hoy y mañana nace mi primer nieto. Todavía no me han dicho el nombre, es hombre. Estoy obviamente nerviosa. Es una bendición en la vida tener un nieto y yo estoy para malcriar: a los hijos se les educa; a los nietos se les malcría. Aunque también a mis hijas las he malcriado”, expresó con sinceridad.

Laura Bozzo avisó, eso sí, que a sus 69 años ha decretado que este 2022 será “brutal”.