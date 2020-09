La inspectora Susana C. reconstruyó paso a paso la vida de Shakira y así pudo demostrar su imperio económico, además de comprobar que no vive donde tiene residencia desde 2007. La inspectora se sumergió detalladamente en la vida de la cantante colombiana en Barcelona para demostrar que no vivía en Bahamas, como lo aseguró, sino en España, y que por ello debía pagar sus impuestos en España.

Fue así como se enteró que la artista recibía clases particulares de francés, que su profesora de zumba se llamaba Betsie, que iba a arreglarse el pelo dos veces por semana, que sus gastos en restaurantes y hoteles los pagaban sus asistentes con tarjetas de crédito de American Express y hasta sabe que cuando acudía a la clínica Teknon donde dio a luz a sus hijos, lo hacía bajo el pseudónimo de Sila Prieto.

De acuerdo con la fiscalía, la intérprete de Ojos así permaneció entre 2012 y 2014 más de la mitad del año más un día en España, es decir, 184 días, el mínimo para ser considerado residente fiscal.

Tras comenzar su relación con Gerard Piqué, empezó a radicar en España. Primero alquiló una casa, después se instaló en una céntrica calle de Barcelona y finalmente la pareja compró una casa en un barrio exclusivo de Esplugues, cerca de la ciudad deportiva del Barça.

Además de seguir a la cantante en clínicas, centros de belleza, estudios de grabación, actos promocionales y tiendas de ropa y decoración, Susana C. también la rastreó en redes sociales, donde sus clubes de fans se dedican a etiquetarla por cada lugar donde pasa. En 2011, la ubicaron 60 veces en España, muchas más que en cualquiera de los 37 países del mundo que visitó ese año, ninguno de ellos, era Bahamas.

Shakira entregó como prueba que no vivió en España hasta finales de 2014, cuando ya era madre de su hijo Milan y estaba embarazada, la artista dijo que hasta entonces vivía en una casa comprada en Nassau y mostró un permiso de residencia permanente otorgado por Bahamas, pero Susana demostró que el único requisito para obtener ese permiso certificado es comprar una casa.

Shakira comprobó gastos de luz, agua y televisión por cable de la casa de Nassau, sin embargo, su defensa fue rechazada al comprobar que esos servicios los pagaba una empresa y no los consumía ella, sino los empleados que cuidaban su inmueble, esto de acuerdo con su ex novio y ex mánager, Antonio de la Rúa, quien ayudó a la inspectora sin proponérselo.

En su reporte como detective reveló un calendario detallado de la vida de Shakira. Logró información de los días que visitó la clínica Teknon. Pidió a Getty Images, el lugar y día que se tomaron ciertas fotos, obtuvo datos de los conciertos en Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao en 2011, supo qué días alquiló y utilizó el estudio de grabación Mandinga, en Sant Feliu de Llobregat.

Habló con la empresa productora para conocer las fechas en las que grabó un videoclip con Maná en las Cavas Rondel del Penedès en Barcelona, conoció al estilista que la peinaba en su casa dos veces por semana y en la escuela de sus hijos le informaron que ella lleva personalmente a los niños y asiste regularmente a las reuniones.

Hacienda concluye que Shakira defraudó en el impuesto de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y patrimonio durante cuatro años. El año pasado, la artista declaró ante la juez lo mismo que le dijo a la inspectora: no vivía en España, no vivía en ningún sitio en particular, estaba de aquí para allá.