A sus 71 años de edad falleció Antonio Caro, artista conceptual colombiano.

Bogotano de nacimiento, dentro del mundo del arte era ampliamente conocido, y si para algunos su nombre no les suena, seguramente han visto el nombre de Colombia con las letras características de la marca Coca Cola, lo que se convirtió rápidamente en una de sus más afamadas obras.

Para los críticos y especialistas, obras como estas han generado un impacto internacional que poco a poco han llegado a los museos, galerías y las más destacadas colecciones privadas en el mundo.

Egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional, se generaron muchas expectativas al ser uno de los estudiantes con uno de los más altos puntajes de admisión, pero nunca logró entender la academia, o la academia no lo entendió a él, pues rápidamente le perdió todo interés, sus calificaciones de desplomaron, hasta que tomó la decisión de abandonar los estudios.

Su exploración artística no la hizo solo. Su tiempo de formación lo realizó de la mano del artista colombiano Bernardo Salcedo, quien ya era reconocido como un verdadero rebelde.

A los 26 años de edad, Caro participó en el Salón Nacional de Artistas con su obra ‘Colombia’, que no fue bien recibida en su momento, más cuando tuvo mención de honor, lo que muchos consideraron que no merecía, incluso, que lo que Caro hacía no era arte.