Fans de Johnny Depp recogen firmas en contra de Amber Heard

En entrevista con Entertainment Weekly, la actriz estadounidense Amber Heard aseguró que participará en el rodaje de la película ‘Aquaman 2’. La artista está muy emocionada con este proyecto y espera que las grabaciones inicien en el 2021. Debido a la pandemia, Warner Brothers aún no ha estipulado una fecha oficial para empezar a trabajar en la cinta y tampoco ha confirmado información acerca del reparto. Sin embargo, parece que el anuncio de Heard no le agradó mucho a los fanáticos de su exesposo Johnny Depp, pues actualmente circula en Internet una petición creada en la plataforma Change.org, que tiene como objetivo reunir un millón quinientas mil firmas para exigir que esta mujer no sea incluida en la película.

El creador del documento explicó detalladamente los motivos por los cuales la actriz no debería aparecer en esta cinta. Todo tiene relación con la disputa legal que enfrentó con Depp por supuestos maltratos físicos y psicológicos. “Los hombres son víctimas de abuso doméstico, al igual que las mujeres. Esto debe reconocerse y deben tomarse medidas para evitar que un abusador conocido sea celebrado dentro de la industria del entretenimiento. Haz lo correcto, elimina a Amber Heard de ‘Aquaman 2’”, dice la petición.