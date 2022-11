A 31 años de la muerte de Freddie Mercury: sus desgarradoras palabras sobre su lucha contra el VIH

Para ocultar su enfermedad, Mercury hizo menos giras, particularmente a Estados Unidos, donde la prueba del VIH era obligatoria. El último show en vivo de Queen había sido en Knebworth Park en 1986 y, a pesar de lanzar el álbum The Miracles, Mercury insistió en que no quería hacer una gira porque quería romper el ciclo de lanzar un álbum seguido de una gira mundial una y otra vez. En una entrevista posterior a su muerte, May admitió que Mercury, hasta cierto punto, había tenido éxito en su plan de ocultar la verdad de su enfermedad.

El VIH, que ha matado a unos 32 millones de personas en todo el mundo, era en ese momento una sentencia de muerte, ya que aunque Mercury tenía los medios para pagar los mejores y más nuevos medicamentos que el dinero podía comprar, no podía curarlo. Solo cinco años después de su muerte, se descubrieron nuevos medicamentos, lo que significa que un diagnóstico de VIH ya no equivale a la muerte.

“No sabíamos realmente qué estaba mal durante mucho tiempo. Nunca hablamos de eso y era una especie de ley no escrita que no lo hicimos porque Freddie no quería”, dijo May.

Aunque Mercury se alejó del público durante los dos años previos a su muerte (su última aparición pública con Queen fue en los Brit Awards de 1990), en un momento reveló lo mucho que estaba sufriendo.

En una entrevista con The Times en 2017, May reveló que el VIH había provocado que el pie de Mercury se desgastara: “El problema era en realidad su pie, y trágicamente quedaba muy poco de él. Una vez, nos lo mostró en la cena. Y él dijo: ‘Oh, Brian, siento haberte molestado mostrándote eso’. Y le dije: ‘No estoy molesto, Freddie, excepto para darme cuenta de que tienes que soportar todo este dolor terrible’”.

Cuando Mercury supo que el final estaba cerca, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Los rumores habían circulado con The Sun informando previamente que Mercury, que habría cumplido 76 años el 24 de noviembre, se había hecho la prueba del VIH.