A Andrea Valdiri no le dejaron transmitir en vivo su cirugía

“Les voy a resolver un montón de dudas porque me emp... cuando me pican la lengua. La sociedad de no se qué vainas de salud no me permite pasar mi cirugía en vivo, ni en plataformas ni en nada. Es increíble. Hipócritas. Yo estoy trabajando porque me quitaron los en vivo, entonces me reinvento y hago mi vaina”, expresó muy molesta.



Esta afirmación la hizo refiriéndose al contenido que se compartía por plataformas como OnlyFans y otras donde hay contenido explícito para adultos.



La mujer manifestó en sus redes sociales que su contenido no será tan explícito como muchos piensan y hasta lo puso en un rango educativo, dependiendo la perspectiva de quien lo vea.



“Esto es para la gente que quiere saber cómo es una cirugía para ver cómo es sin editar y sin nada. Si alguien quiere ver el contenido porque se quiere operar lo puede hacer; el que está estudiando medicina para ver la técnica del doctor, puede verlo por ahí; el chismoso, también lo puede ver. Eso depende de la porquería que tengas en la cabeza. Con mi cuerpo hago lo que quiera porque soy dueña de esto y no afecto nada”, dijo.



Ante la negativa de la transmisión dejo claro que ya tiene la solución para evadir la decisión: “Si no me lo dejan pasar en vivo, a penas termine la cirugía, al minuto, lo paso por mi página web“.