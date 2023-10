A Daniela Ospina la cuestionaron por tener hijos de diferentes hombres y respondió con altura

La pregunta decía exactamente esto: “Ser exitosa, pero tenerle a cada hijo un padre, ¿cómo lo ves en el ejemplo para tu hija?”.

Lo primero que dijo Daniela Ospina es que muchas veces le ha tocado lidiar con comentarios y perjuicios en las redes. Aunque aseguró que muchas veces no les presta atención, a este sí le dedicó tiempo y lo contestó.

“Me considero una gran madre y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto. Mis hijos me van a definir por los valores que yo les voy a inculcar, el amor, tiempo y dedicación”, Daniela Ospina.

La famosa antioqueña concluyó afirmando que además seguirá siendo una mujer exitosa y deseó que quien le hizo la pregunta, también haya alcanzado el éxito.

Lea: Esto significa Hibiki, el nombre de la nueva canción de Bad Bunny

La incómoda pregunta que le hicieron a Daniela Ospina: