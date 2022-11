$!“A grito herido”: “Una serie con las canciones de toda la vida”, dice Verónica Orozco

Entrevista con las protagonistas

*Verónica Orozco: Es una serie con mucha verdad, no cae en el melodrama, que maneja una cotidianidad especial, es una serie inolvidable que cuenta con una magia única, por la forma como están contadas las historias, envueltas en un misterio por donde todo parte y hace ruido, a unir a un grupo de amigas que están separadas y se reencuentran y hace que pase un montón de cosas.

*Diana Ángel: No tienen, pero deben (risas). Este es un proyecto muy especial que se viene trabajando desde hace un buen tiempo, que viene mezclado con una música hermosa, con unas historias bellas y todo lo que se logró conjugar en el universo, vale la pena que por curiosidad se encuentren con el primer capítulo a ver cómo les va.

Las dos facetas

*Veronica Orozco: Es una serie con las canciones de toda la vida, las que todos sabemos. Uno no se da cuenta pero se las sabe, incluso uno cree que no se las sabe, pero sí. Es divino, porque cada personaje tiene una canción que describe perfectamente su vida. Esa es la belleza de la música de plancha, que cuenta historias.

*Diana Ángel: Me parece interesante que después de tantos años Colombia entre en esta dinámica del actor-músico. Yo estudié música en el año 1992 y se estigmatizaba que yo quisiera ser actriz, lejos de la conciencia que siempre ha existido en otros mercados, como México o Argentina. Esto es como si nos dieran el premio a ‘Toda una vida’.

-Con el protagonismo que tiene la música, ¿Cuál creen que es el poder de la música en el panorama actual?

*Diana Ángel: La música es una industria muy poderosa. La música es un poder brutal, y prueba de ello es la cantidad de conciertos que día a día se realizan en Colombia, todos los artistas vienen y se presentan con éxito.

-¿Cuál es la canción que encabeza la banda sonora de sus vidas y por qué?

*Diana Ángel: Mi canción favorita, porque mi papá me la enseñó de chiquita y soy super salsera, “Triste y vacía” de Héctor Lavoe, que la pongo siempre. A veces me pasa lo que sucede en la canción, otras veces no, pero es mi canción favorita.

*Yolanda Rayo: Mi canción favorita es “Amor y control” de Rubén Blades, que lo dice todo, que me ayuda mucho, sobre todo porque envuelve para mí lo que es tan importante, que es una familia.