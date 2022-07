"A mi hija no me la van a quitar": Carlos Feria sobre denuncia al Icbf

El influenciador Carlos Feria se pronunció luego que el Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, le pusiera el ojo a la denuncia realizada en redes sociales sobre el trato que le da a su hija.

Según contó el mismo joven, la menor ya fue examinada por un equipo del ICBF, quienes no encontraron ningún rastro de maltrato en la pequeña. Por tanto, aprovechó la oportunidad para defenderse ante los que lo señalan.

"No tuvo ni un solo rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico. Está bien. No me la van a quitar", sentenció.

Anteriormente, la directora del Instituto, Lina María Arbeláez, había señalado que era "inconcebible que quienes deben ser ejemplo y referentes positivos para sus hijos, sean promotores de conductas violentas que atenten contra su integridad". "Es un agravante que utilicen su papel como influenciadores para enviar mensajes erróneos sobre la crianza", agregó.

Hasta el momento, el icbf aún no se ha pronunciado sobre si hubo o no una "presunta vulneración o amenaza" en los derechos de la pequeña.

No volverán a hacerlo

Por su parte, Feria también se pronunció a "todos aquellos que dicen que mi hija está mal psicológicamente". "Están pasando por encima de su profesionalismo solo por obtener vistas y seguidores", dijo en referencia a creadores de contenido como Nicolás Arrieta, quien criticó el caso con reacciones de varios videos de Feria y su hija.

"De pendejo subí eso. Lo subí inocentemente sin pensar qué iba a pasar. Algunas veces de ser tan pendejo uno tiene que aprender. Eso a mí no me quita el derecho de amarla. La respeto y la amo con mi vida", concluyó Carlos.

Asimismo, Adriana Valcárcel, pareja de Feria y madre de la niña, también se pronunció y reconoció que cometió un error en haber publicado las bromas que le hicieron a la menor, asegurando que dichas acciones no volverán a repetirse.