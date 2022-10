"A nadie lo dejan por bueno": Karen Sevillano arremete contra ex de Lina Tejeiro

“He tratado de estar retirada del chisme, si ella terminó con su novio ella tendrá sus motivos, ya el muchacho salió a decir que llevaban 15 días que no hablaban. Si ella decidió dejarlo, a nadie lo dejan por bueno, entonces, ella sus cosas malas habrá hallado en el muchacho que no le gustaron y por ende decidió terminar”, manifestó Sevillano.



Además, Karen afirmó que la propuesta de noviazgo que el cantante le hizo a Lina le pareció muy “básica”, pues recordemos que fue mientras la actriz estaba hospitalizada. También habló del cumpleaños de Lina y afirmó que, para ella, Juan no le dio nada de cumpleaños, porque ninguno de los dos compartió el regalo.



“Si me preguntan ¿qué pensaba del tipo?, que le daba muchos likes a muchas tipas y a mí en lo personal eso no me gusta. Él no es mi novio, pero obviamente uno analiza esas cosas de otros tipos”, concluyó.

Hasta el momento Lina no se ha pronunciado al respecto, tan solo ha escrito un par de frases en su cuenta de Twitter que dan a entender que esperaba mucho de Duque, pero al final no resultó como ella quería.