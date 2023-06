¿A qué fue Piqué a México luego de que se dijera que maltrataba a Shakira por ser latina?

En un reciente video en Instagram, entre otras cosas, aseguró “Piqué es fascista, es clasista y es xenófobo, sé que ha tenido comentarios muy feos con ella [Shakira], lo sé porque me lo ha dicho gente cercana”.

Antes, dijo también, el futbolista habría hecho un comentario en que hablaba de “algunas mujeres suramericanas”.

Por supuesto, afirmaciones así no han caído nada bien en Latinoamérica, así que por eso han causado revuelo unas fotos de acuerdo con las cuales el catalán estuvo en México.

A pesar de lo fija que tiene la prensa la atención en él, parece que él logro evitarla, si la foto es genuina.

Publicada por la página en Twitter de Universo Kings League, el jugador aparece en la mesa de un restaurante acompañado por Oriol Kerol , su mano derecha y artífice en el éxito de la Kings League, la liga de fútbol 7 que el exjugador creó el año pasado en Barcelona.

Sobre la imagen se lee la frase “Piqué is in house”.

Otra cuenta en Twitter también publicó una imagen con un sujeto que se parece bastante a él, pero no se distingue bien porque aparece de espaldas, en el restaurante Salazar de la capital mexicana.

Así las cosas, la presencia de Piqué en el país azteca no se debería a nada referente con Shakira ni con sus hijos, pero sí a un interés en particular que tiene en los países de esta parte del mundo.

En otras palabras y como lo dijo Fox Sports, “está apostando todo para que México sea uno de los países que cuente con su propia Kings League”.

En España, dijo el sitio, la Kings League cuenta con dos equipos mexicanos, Aniquiladores y Pio, lo cual ha atraído a fans no solo mexicanos, sino colombianos,, argentinos y venezolanos, entre otros.

Así, el siguiente paso sería llevar la liga a sus propios países.

Mientras que Piqué estaba supuestamente en México por cuestiones de negocios, Jordi Piqué volvió a la carga en el programa El gordo y la flaca.

Allí se dirigió a Clara Chía, actual compañera sentimental del español y con quien le fue infiel a Shakira.

Ante los rumores de boda, Martín le advirtió a Clara que ella también podría ser víctima de sus infidelidades.

Y le sugirió que tomara precauciones: “A mí me encantaría Clara Chía le pregunte a Gerard Piqué dónde estaba la noche del 8 de mayo. Que le pregunte antes de casarse (...) Dejo un mensaje al aire (Yo creo que esa noche Pique se la pasó mejor que tú. Yo ya lo sé”, explicó el también paparazzi, dejando en el ambiente la sensación de que se refería a unos cuernos.

El periodista ya había dicho antes que se sabe los detalles más salaces de la vida erótica de Piqué: “Yo me he enterado de los que Piqué ha hecho en Barcelona. Durante trece años he visto lo que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”, reveló el reconocido fotógrafo español en diálogo con el programa The red phone, de Jorge Viera.