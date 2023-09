“A Shakira no se le puede ni mirar”: así sería la cantante en el trabajo

Pero esta no es la única controversia que rodea a la cantante esta semana. Cristina Cárdenas, quien trabajó con Shakira en el pasado, compartió sus experiencias laborales junto a la artista colombiana. En declaraciones a América TV, Cárdenas describió una faceta poco conocida de Shakira como jefa en el set de grabación.

Lea aquí: Paola Jara y Jessi Uribe se mandaron a retratar en cristales preciosos

Según la mujer, trabajar con Shakira puede ser una tarea complicada. “A Shakira no se le puede mirar, si sacas tu celular no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, afirmó Cárdenas. Además, señaló que Shakira es muy terca y siempre busca que se haga lo que ella desea, lo que a veces resulta en jornadas de trabajo prolongadas y agotadoras.

Cárdenas también mencionó que Shakira es envidiosa y que no duda en sacar a cualquier persona que destaque más que ella en el set de grabación. “Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje. Dice: ‘Tú no, tú fuera’, así señalando con el dedo. Es imposible trabajar con ella, no quiere ir nadie a rodar con Shakira. La figuración (los extras) se muerde del asco, el equipo se desespera”, agregó Cárdenas.

Además del lanzamiento de “El jefe” y las controversias en torno a su estilo de liderazgo en el set, Shakira también fue noticia esta semana por ser la portada de la revista Billboard. En la entrevista, la artista habló sobre cómo ha sido este año para ella, destacando su prioridad en la familia mientras vivía en España y su deseo de volver a dedicarse por completo a la música ahora que está en Estados Unidos.