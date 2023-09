Abogado de Aracely Arámbula desmiente que Luis Miguel haya pagado manutención de sus hijos

Cuando Aracely Arámbula habló abiertamente, hace unos días, sobre la situación que viven sus hijos Miguel y Daniel con Luis Miguel, que incluye la falta de dinero para su manutención, hubo quienes salieron en defensa del cantante, como Myrka Dellanos, quien aseguró que sucedía lo contrario.

Poco después, salió a la luz un supuesto documento oficial donde se asegura que el intérprete de “Tengo todo excepto a ti” si habría cubierto los pagos correspondientes para los niños.

Ante ello, Guillermo Pous, abogado de la actriz, aseguró que, como mencionó la actriz, no hay pago alguno para los vástagos del famoso desde hace unos años. “Efectivamente no ha pagado la pensión. La última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019, tal y cuando iba a comenzar su serie biográfica y la serie de conciertos, a partir de ahí comenzó el incumplimiento, no volvió a hacerse cargo de esta obligación”, expresó al programa de radio estadounidense El Show de Raúl Brindis.

Lea también: Un descache de Daniel Quintero confirmaría que habrá concierto de Karol G en Medellín

De acuerdo con el representante legal, el hecho de que El Sol viva en otro país no lo exime de sus obligaciones como padre. “La jurisdicción también se puede determinar en función de la residencia donde se encuentren los menores, en este caso es sabido que los niños viven en la Ciudad de México, por lo cual ahí podría ser, independientemente de su lugar de nacimiento o nacionalidad, el lugar de residencia es donde se puede fijar la jurisdicción para que se haga el pago de la pensión”.

Si bien Guillermo Pous, en este momento, no maneja el caso, dejó claro que la obligación de Luis Miguel para cubrir los adeudos de los hijos que procreó con Aracely Arámbula, seguirán vigentes. “Una pensión alimenticia jamás prescribe y el beneficio es, en tanto sean menores de edad, eso siempre se va a tener que cubrir, eso no va a prescribir, simplemente se va a interrumpir y deja de contabilizarse a partir de que es mayor de edad”, concluyó.