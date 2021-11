Abogado de J Balvin pide rechazar tutela por la canción “Perra”

La defensa de J Balvin pidió al Consejo de Estado rechazar, por considerarla improcedente, la tutela que presentó Leonardo Santo Petro Llorente en contra del intérprete por la canción “Perra”, en la que colabora junto a la dominicana Tokischa y en cuyo video se muestra al cantante paisa llevando a dos mujeres negras con orejas y nariz de perro en posición cuadrúpeda y con la correa en el cuello como si fueran mascotas.

“No contiene expresiones precisas, directas e inequívocas dirigidas a afectar el buen nombre, honra, igualdad y dignidad del accionante o de las comunidades negras o afrodescendientes”, defendió el abogado del cantante, Diego Jose Ortega, en un extenso texto.

Según argumentó, “la compositora explicó públicamente el alcance y propósito de las expresiones usadas en su creación, lo cual difiere totalmente de la interpretación dada por el ciudadano Petro Llorente”.

El recurso fue interpuesto en contra del cantante Álvaro José Osorio Balvin, conocido en el mundo artístico como J Balvin, contra la Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Cultura y la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Poblacionales Afrocolombianas del Congreso de la República.

A través de la tutela se pide la protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la igualdad, la dignidad, el buen nombre y la honra de las mujeres, aquellos que Petro Llorente (y demás) consideran vulnerados tanto por la canción como por el videoclip.

El abogado agregó que J Balvin hizo un video en el que ofreció excusas a quien se hubiese podido sentir afectado por la creación artística, haciendo un especial énfasis en la comunidad afrodescendiente y las mujeres, que es precisamente lo que pretende el accionante.

A consideración del accionante, en “Perra” hay palabras “directa y abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la persona humana de la mujer”.

La defensa insistió en que “la interpretación -las mujeres se deben dominar y maltratarcorresponde a un juicio eminentemente subjetivo del receptor del mensaje y no del autor ni del cantante”, pues “de hecho, la compositora explicó públicamente el alcance y propósito de las expresiones usadas en su creación, lo cual difiere totalmente de la interpretacióndada” por Petro Llorente.

El abogado también consideró que la libertad de expresión artística es un derecho fundamental de aplicación inmediata, susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela. “Cualquier acto, particular o de autoridad, que pretendiese poner freno al desarrollo del impulso vital del hombre creador, constituiría una afrenta a su dignidad humana”, agregó.

En ese sentido, rechazó “que se utilice la administración de justicia para que bajo el

ropaje del ejercicio de un derecho se conculquen por capricho los de los demás”.

A juicio de la defensa, la sociedad y en especial los consumidores de contenidos digitales están en capacidad de valorar si una expresión artística se ajusta o no a sus preferencias, por lo que pueden optar por no verlos o no escucharlos, pudiendo incluso generar o participar en espacios de discusión, pero sin que ello implique “que deban intervenir las autoridades públicas para que bajo un arbitrio sin consideraciones objetivas, elimine o prohíba la creación o su difusión”.