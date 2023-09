“Acaba de morir”: el cantante paisa Luis Alfonso se enteró del fallecimiento de su padre en plena premiación

Un momento agridulce vivió el cantante colombiano de música regional Luis Alfonso en la noche del miércoles 27 de septiembre en Bogotá, mientras se celebraban los Premios Mi Gente 2023, que reconoce a los artistas musicales más destacados del país.

Entre las 10 categorías del evento se encuentra la de Mejor artista regional masculino y esa, precisamente, fue la que consiguió ganar Luis Alfonso con canciones como El precio de tu error, La Ex, No me haces falta, Así o más claro, entre otras canciones populares.