Acostarse sin comer y vender dulces en la calle: las historias más conmovedoras de ‘Yo me llamo’

El programa ‘Yo Me Llamo’, que busca al mejor imitador del país entre más de 40 concursantes, ha cautivado a los televidentes con las emocionantes y sorprendentes presentaciones de los participantes, que se esfuerzan por parecerse lo más posible a sus artistas favoritos. Sin embargo, no solo el talento y el parecido son los protagonistas del programa, sino también las historias de vida de los imitadores, que han conmovido y admirado a los espectadores.

Uno de los casos más impactantes fue el de ‘Yo Me Llamo Petrona Martínez’, quien confesó que se acostó sin comer varias veces en su infancia, debido a la pobreza en la que vivía con su madre y sus hermanos. La participante reveló que su familia se dedicaba a subir arena de un arroyo para venderla, pero muchas veces no tenían clientes o el clima no les permitía trabajar. Su madre les ponía sal en la boca y les decía que bebieran agua para la fatiga.

La imitadora de Petrona Martínez recibió el apoyo y el cariño de los jurados, los maestros y el público, que la aplaudieron por su valentía y su perseverancia. Su voz y su interpretación también fueron elogiadas, pues logró transmitir la esencia y el sentimiento de la cantante original. “Petrona es una guerrera, una mujer que ha luchado por sus sueños y que merece todo el reconocimiento. Su historia me tocó el corazón y su voz me erizó la piel”, dijo una espectadora en Twitter.