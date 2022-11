$!Actor asegura que la serie sobre Bosé lo cuenta todo sobre él, sin filtros

“La responsabilidad de encarnar al personaje principal”

“Creo que la gente se va a sorprender mucho de esta serie, porque se cuenta absolutamente todo, sin ningún tipo de filtro, y también porque está contada de una manera muy humana, tanto para lo bueno como para lo malo”, ha desvelado.

“Pero la gente va a poder entender a Miguel, la persona, para llegar a comprender lo que es Miguel Bosé, el personaje”, ha asegurado.

Sánchez ha explicado que el actor José Pastor hace de Miguel Bosé entre los 18 y los 35 años, y él le encarna entre los 35 y los 53.

“Me resulta mucho más complicado hacer un personaje secundario en una película o en una serie donde el engranaje ya esta montado y va sólo, que cuando tengo toda la responsabilidad de encarnar al personaje principal”, ha señalado.

El actor ha apuntado también que durante el rodaje no se contó con la colaboración del cantante español “por decisión de la productora y de los propios actores; no tenerle cerca para no estar influenciados por su presencia”.

“Miguel estuvo hablando durante dos años con el creador de la serie, Nacho Faerna, y contó absolutamente todo por lo que ya teníamos el material necesario”, ha matizado.