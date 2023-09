Actor de CSI, Billy Miller, fallece en extrañas circunstancias a los 43 años

Hollywood se encuentra sumido en un misterio tras la inesperada muerte de Billy Miller, actor reconocido por sus roles en exitosas series como “The Young and the Restless” y “General Hospital”. El viernes 15 de septiembre, Miller, de tan solo 43 años, falleció en Austin, Texas, dejando a la industria del entretenimiento en estado de shock.

Le puede interesar: “No puede ser ¡qué decepción!”: Ariadna Gutiérrez no se guardó nada: se despachó en contra de Paulina Vega

Según su representante, Marnie Sparer, Miller enfrentaba una lucha contra la depresión maníaca en los últimos tiempos. A lo largo de su carrera, este talentoso actor cosechó tres premios Emmy diurnos al Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática, en reconocimiento a su destacada interpretación del personaje Billy Abbott en “The Young and the Restless”. Asimismo, dejó una huella imborrable en producciones como “General Hospital” y “All My Children”.