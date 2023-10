$!Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ narró cómo casi pierde la vida tras peligroso accidente

La nueva temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ ha llegado a la pantalla colombiana, trayendo consigo no solo emocionantes giros en la historia de los Reyes Elizondo, sino también la introducción de nuevos talentos que han cautivado al público con sus actuaciones.

Entre estos destacados nuevos talentos se encuentra Camila Rojas, quien da vida a Muriel Caballero Montes, la hija de Rosario Montes, el antiguo y complicado amor de Franco Reyes. Con su belleza, personalidad y habilidades actorales, esta colombiana ha conquistado a la audiencia, sumando a su éxito su participación en la producción de Caracol Televisión, ‘Romina poderosa’, donde interpreta el personaje de ‘Alex Bedoya’.

Recientemente, en una entrevista con ‘La Red’, Camila Rojas compartió un episodio impactante de su vida. Recordó un momento difícil en el que estuvo al borde de perder la vida en un accidente durante una actuación como porrista.

“Era la porrista que siempre lanzan, la que hace todas las acrobacias en el aire. Dijimos que íbamos a sacar un doble mortal, pero se me fue un doble mortal y medio de la fuerza con la que iba, sobrepasé el segundo piso del colegio (...) Caí de cabeza, me acuerdo de que caí y sentí como una campana, desde ahí no volví a saber nada”, relató Rojas.

Sus compañeros corrieron a socorrerla, pero ella insistía en que podía levantarse sola. Eventualmente, fue llevada al hospital, donde le diagnosticaron una fractura de cráneo. La recuperación fue un proceso de tres meses, y una de las secuelas fue el miedo a las alturas, por lo que decidió no retomar las prácticas. Camila destacó la importancia de aprender de los errores y compartió su determinación ante las adversidades.

“De los errores se aprende y eso me ha hecho una mujer determinada ante las adversidades”, afirmó, alentando a sus seguidores a tener precaución al enfrentar situaciones que impliquen riesgo.