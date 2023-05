$!Actriz de “Pedro el Escamoso” contó que fue raptada por extraterrestres: “vibremos alto en amor”

La reconocida actriz bogotana, Sandra Reyes, recordada en su papel de la ‘doctora Paula Andrea Dávila’, en la novela ‘Pedro el Escamoso’, contó su abducción.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie, pues quién me iba a creer”, contó la actriz.

La mujer detalló que la nave donde la transportaba era transparente y que no entendió mucho de lo que sucedía alrededor. Reyes dijo que los extraterrestres suelen enviar mensajes a los humanos.