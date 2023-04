Adamari López salió de Telemundo: ¿fue por su beso con Daniel Arenas?

Mucha atención ha generado recientemente la relación amorosa entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas debido a los comentarios y publicaciones en redes sociales... O precisamente debido a la ausencia de ellos.

Aunque no han confirmado oficialmente que la relación ha terminado, hay rumores que sugieren que sí debido al distanciamiento entre ellos. Algunos creen que la relación empezó a decaer cuando Daniel besó a su compañera Adamari López en el programa ‘Hoy día’ y aunque Daniel se disculpó públicamente con Daniela y afirmó que el beso no significó nada y que fue parte de su trabajo como actor, las cosas no volvieron a ser las mismas.

Ahora, los rumores de que las cosas se salieron de control se acrecientan porque tras 11 años de trabajo en Telemundo, Adamari López dejó la cadena de manera sorpresiva y aunque se dijo que fue un mutuo acuerdo, su salida no fue explicada completamente, y algunos especulan que pudo haber sido despedida o que había algún problema que la hizo irse inmediatamente. En su despedida, Adamari agradeció al público y a sus compañeros mientras los aplausos y las palabras de despedida se leían en una pantalla de fondo.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy día’ a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo”, empezó en su despedida López, dejando en claro desde un inicio que la decisión de salir de ese canal se debía un acuerdo entre ambas partes.

Muchos especulan que pudo haberse tratado de lo grande que se convirtió el problema por su beso con Daniel Arenas, mientras que otros señalan que el canal está buscando reducir costos y por eso está contratando nuevos presentadores.