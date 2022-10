Ahora puede ver la serie “Bosch” completa por A&E

Protagonizada por Titus Welliver en la piel de un pragmático detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Harry Bosch, esta serie, con una trama y un ritmo muy peculiares y dinámicos, se centra en el personaje de este profesional apasionado por su trabajo que muestra la imagen de persona superficial hacia el exterior pero que esconde una gran humanidad en su interior.

Cabe destacar que la prensa latinoamericana tuvo la oportunidad de conversar con el protagonista de “Bosch”, Titus Welliver, en un exclusivo evento virtual que se llevó a cabo este jueves 13 de octubre en el que participaron más de 200 periodistas de América Latina.

Harry Bosch es un detective que va a juicio al ser sospechoso por el homicidio de un asesino en serie; mientras que un caso sin resolver sobre el asesinato de un niño de 13 años lo obliga a confrontar su pasado. Una recluta intrépida, Julia Brasher (Annie Wersching), llama su atención, y buscará hacer justicia a toda costa. Como buen protagonista, Harry Bosch es un policía peculiar, pragmático e independiente, de esos que llevan hasta el final la ética profesional, que sigue su instinto y desafía a la autoridad. Él le pone toda la pasión a su trabajo y el coraje a los casos. Pero, ¿podrá Bosch llevar estos valores que pregona hasta las últimas consecuencias o romperá esa barrera con tal de salvarse?

“Este es un personaje humano. No es un superhéroe. Sí hace cosas heroicas, pero tiene una parte en la que está dañado emocionalmente. Él se convierte en una voz dentro de la policía para tratar de ayudar a las personas. Y creo que otra cosa atractiva sobre el personaje es que es alguien que va contra la corriente. La pelea. No va a parar hasta encontrar al asesino. Entonces la gente que ve la serie, que vio la serie, se siente como atraída a este personaje”, aseguró Titus en el evento. Y agregó: “Hay una complejidad en este personaje que implicaba que yo me alejara un poco de todos los clichés del policía tradicional, no lo que son los detectives y los oficiales en general. Como que él tiene una perspectiva muy humana que lo hace accesible al público”.

Esta serie escrita por Eric Ellis Overmyer, además de ser protagonizada por Titus Welliver cuenta con un importantísimo elenco integrado por Jamie Hector, Amy Aquino, Lance Reddick, Madison Lintz, Troy Evans, DaJuan Johnson, Gregory Scott Cummins y Scott Klace. La serie fue filmada en Los Ángeles, California, EE. UU. El actual Hollywood Station del Departamento de Policía de Los Ángeles, el Millennium Biltmore Hotel, el edificio Bradbury y Angels Flight Railway se encuentran entre los lugares de filmación.