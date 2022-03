Aída Merlano rompió el silencio ante especulaciones de una relación con Cossio

“Yo no estoy escondiéndome de nada, yo sí salí con Cossio, de hecho estoy con él en una reunión aquí en Bucaramanga por un tema puntual que a mí me interesaba. El manejo público que cada quién quiera darle a sus relaciones o a sus rupturas es de cada quien. A mí no me involucren en una ruptura que no tiene nada que ver conmigo”, expresó Aída en sus historias de Instagram.

Cossio también se refirió al tema, según él, se vio forzado a hacerlo, pues la gente estaba criticando de más a su exnovia y a Aída Merlano.