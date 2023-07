Aida Victoria Merlano aclara rumores sobre su relación con Jhonny Rivera en Instagram

En un reciente en vivo realizado en su cuenta de Instagram, la famosa influencer y creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, rompió el silencio y respondió a las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con el cantante Jhonny Rivera.

Durante la transmisión en vivo, varios de sus seguidores interactuaban con ella, cuando Aida Victoria decidió fijar un comentario de una usuaria que decía: “Aida pensé que tú eras la novia de Jhonny Rivera, como él te miraba con una carita de enamorado”. La influencer no dudó en abordar el tema y aclarar la situación de manera contundente.

“Nunca ha pasado nada con ese hombre”, afirmó Aida Victoria con seguridad. “Don Jhonny y yo somos re panas, siempre hemos sido panas, nunca me ha hecho una insinuación, nunca me ha coqueteado, nunca me ha ‘botado los perros’, jamás, panas siempre”, reiteró mientras respondía a la inquietud de su seguidora.

Las especulaciones sobre un posible romance entre Aida Victoria y Jhonny Rivera habían surgido en el pasado, alimentadas por rumores y algunas publicaciones en redes sociales. Sin embargo, la influencer aprovechó el espacio de su transmisión en vivo para aclarar la verdad y dejar claro que su relación con el cantante es de amistad y compañerismo.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Aida Victoria Merlano se pronuncia sobre este tema. En otras ocasiones, también ha negado cualquier tipo de acercamiento romántico con Jhonny Rivera a través de publicaciones en sus redes sociales.

La aclaración de la influencer ha generado una ola de comentarios y apoyo por parte de sus seguidores, quienes valoran la honestidad y transparencia de Aida Victoria al abordar estos rumores directamente.

Ante esta contundente declaración, los rumores sobre un supuesto romance entre Aida Victoria Merlano y Jhonny Rivera quedan desmentidos, y ambos artistas continúan enfocados en sus respectivas carreras y en fortalecer la amistad que los une.