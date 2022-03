Aída Victoria Merlano: “Me han dado hasta con el balde del trapero”

Aída Victoria Merlano ha sido tendencia en las redes sociales por su supuesta relación con el también creador de contenido Yeferson Cossio. Luego que se filtraran fotos y videos de los influenciadores dándose besos, muchos internautas han criticado que Cossio saliera con Aída pocos días después de haber terminado su relación con Jennifer Muriel, noviazgo que duró casi nueve años.

“Miren, me han dado hasta con el balde del trapero”, comenzó diciendo Aída en un video que publicó este martes en Instagram. “Yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mis errores, pero lapídenme por lo que es”, continuó la barranquillera justo antes de afirmar que “la gente no es reemplazable como un objeto”, aludiendo a que no es que Yeferson haya reemplazado a Jennifer por ella.

Aída Victoria contó también que “él termina una relación y a los ocho días le abre la puerta a salir con otras personas” y aseguró sentirse “sorprendida” con el “moralismo” de las personas que los juzgan en las redes sociales, pero “se le insinúan” a él a través de mensajes directos.

Este nuevo episodio polémico entre influencers colombianos comenzó después que Yeferson publicara un video entre lágrimas, contándoles a sus seguidores que había terminado su relación con Jennifer Muriel, pero poco después se conocieron fotografías y videos de él con Aída Victoria Merlano.

Esta última aceptó que sí se había encontrado con Yeferson en Bucaramanga por asuntos muy puntuales, pero poco después publicó un video aclarando la situación: “Tal vez no me expliqué bien, pero yo no estoy negando nada. En videos anteriores dije que sí salí con Cossio”.