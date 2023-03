Siempre que Aída Victoria Merlano transmite en vivo sus seguidores saben que hay chisme seguro, y la noche del pasado martes no fue la excepción, pues la influencer se conectó a través de Instagram para narrar un incidente que vivió mientras se transportaba con una amiga.

La barranquillera relató que se subió a un carro que pidió en la plataforma Uber, y de inmediato tuvo que atender una llamada. En ésta reveló que en los próximos días grabaría contenido para dos chicas, quienes representan a dos marcas con las que ella pauta.

Al momento de colgar, no contaba con que el conductor estuviera atento a todo lo que ella iba hablando: “El señor voltea y me mira con una cara de picarón... con unos ojos que se le iluminaban cual laguna en una noche de luna llena... y me dijo: ‘¿Y qué contenido vendes?’”, contó Aída.

“¿En qué momento yo dije que vendo contenido? ¿En qué momento yo te dije que me podías ver la pano**a? Porque yo sé que tu pregunta iba dirigida hacia allá”, fue lo que pasó por su mente en ese momento, sin embargo aseguró que lo contestó de forma muy cordial.

Pero el hombre continuó insistiendo en la realización de contenido, a lo que Aída le tuvo que decir que hacía videos de empoderamiento femenino y de humor. Aunque por dentro quería decirle: “Dime frenteado: ‘Hola, pelas la c**cha’, y ya, pregúntamelo así porque era lo que tú querías saber”.